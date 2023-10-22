الرئيس التنفيذي لقمة الويب يستقيل بعد تعرضه للضغوط بسبب إدانته الكيان الإسرائيلي

قدم الرئيس التنفيذي ومؤسس مؤتمر Web Summit بادي كوسغريف، استقالته من منصبه أمس السبت بعد تصريحاته حول العدوان الصهيوني، التي انتقد فيها تل أبيب بشكل غير مباشر.

ونقلت “رويترز” أن “الرئيس التنفيذي لقمة الويب ومؤسسها بادي كوسغريف استقال يوم السبت”.

وقال كوسغريف إن تعليقاته بدأت تصرف الانتباه عن المؤتمر في البرتغال، المقرر عقده الشهر المقبل، وقدم اعتذاره.

وصرح المتحدث باسم قمة الويب أن المؤتمر في البرتغال سيعقد كما هو مقرر وسيتم تعيين مدير تنفيذي جديد “في أقرب وقت ممكن”.

وكتب مؤسس أكبر مؤتمر تكنولوجي في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي في 13 تشرين الأول/أكتوبر أنه “صُدم من تعبيرات وأفعال العديد من القادة والحكومات الغربية” فيما يتعلق بالحرب على غزة.

وكتب: “جرائم الحرب هي جرائم حرب حتى عندما يرتكبها الحلفاء”.

وأشارت وكالة “رويترز”، إلى أنه بعد هذا التصريح، رفضت بعض شركات التكنولوجيا والمستثمرين المشاركة في المؤتمر.

المصدر: وكالات