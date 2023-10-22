غارات وقصف على أحياء الزيتون والشجاعية وخانيونس ومدينة رفح ‫وشرق بيت لهيا وجباليا ودير البلح ومخيمي النصيرات والمغازي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 07:08

غارات وقصف على أحياء الزيتون والشجاعية وخانيونس ومدينة رفح ‫وشرق بيت لهيا وجباليا ودير البلح ومخيمي النصيرات والمغازي

منذ 2 ساعة 22 October، 2023
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