المقاومة الفلسطينية في جنين تعلن حالة الإستنفار القصوى وتطالب جميع المقاومين بأخذ الحيطة والحذر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 04:04

المقاومة الفلسطينية في جنين تعلن حالة الإستنفار القصوى وتطالب جميع المقاومين بأخذ الحيطة والحذر

منذ 1 ساعة 22 October، 2023
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