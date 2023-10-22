سرايا القدس: قصفنا تحشيدات العدو العسكرية في موقع “صوفا” برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 02:34

سرايا القدس: قصفنا تحشيدات العدو العسكرية في موقع “صوفا” برشقة صاروخية

منذ 19 mins 22 October، 2023
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