قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل وبلدة بيت أمر شمال المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 02:32

قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل وبلدة بيت أمر شمال المدينة

منذ 1 ساعة 22 October، 2023
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