مستوطنون يهاجمون منازل في بلدة حوارة بالضفة الغربية ويطلقون الرصاص ويضرمون النار في مركبات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 01:02

مستوطنون يهاجمون منازل في بلدة حوارة بالضفة الغربية ويطلقون الرصاص ويضرمون النار في مركبات

منذ 41 mins 22 October، 2023
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