الطيران الصهيوني يجدد قصفه لأبراج العودة والندى شمال شرق بيت لاهيا شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 01:02

الطيران الصهيوني يجدد قصفه لأبراج العودة والندى شمال شرق بيت لاهيا شمال القطاع

منذ 45 mins 22 October، 2023
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