طائرات العدو الاسرائيلي تدمر مسجد عماد عقل بمخيم جباليا وتضرر المنازل المجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 23:30

طائرات العدو الاسرائيلي تدمر مسجد عماد عقل بمخيم جباليا وتضرر المنازل المجاورة

منذ 17 mins 21 October، 2023
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