استشهاد الفتى الفلسطيني قسام الحج أحمد من طولكرم بالضفة المحتلة متأثرا بإصابته برصاص العدو الاسرائيلي قبل أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 23:20

استشهاد الفتى الفلسطيني قسام الحج أحمد من طولكرم بالضفة المحتلة متأثرا بإصابته برصاص العدو الاسرائيلي قبل أيام

منذ 45 mins 21 October، 2023
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