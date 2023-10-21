أبو عبيدة: أبلغنا قطر أننا سنطلق سراح نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز لأسباب إنسانية دون مقابل إلا أن الاحتلال رفض استلامهما – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 23:30

أبو عبيدة: أبلغنا قطر أننا سنطلق سراح نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز لأسباب إنسانية دون مقابل إلا أن الاحتلال رفض استلامهما

منذ 1 ساعة 21 October، 2023
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