تظاهرات في تل أبيب تطالب حكومة العدو الاسرائيلي بالسعي للإفراج عن الأسرى الصهاينة لدى المقاومة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 21:58

تظاهرات في تل أبيب تطالب حكومة العدو الاسرائيلي بالسعي للإفراج عن الأسرى الصهاينة لدى المقاومة في غزة

منذ 55 mins 21 October، 2023
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