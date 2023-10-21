‫المقاومة الإسلامية: عند تقدم دبابة صهيونية باتجاه الموقع ‫المستهدف بمحيط دوفيف قام مجاهدونا باستهدافها بالصواريخ الموجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 20:26

‫المقاومة الإسلامية: عند تقدم دبابة صهيونية باتجاه الموقع ‫المستهدف بمحيط دوفيف قام مجاهدونا باستهدافها بالصواريخ الموجهة

منذ 1 ساعة 21 October، 2023
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