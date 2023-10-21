مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع العباد بالصواريخ ‫الموجهة ودمروا كمية من تجهيزاته الفنية والتقنية  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 18:54

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع العباد بالصواريخ ‫الموجهة ودمروا كمية من تجهيزاته الفنية والتقنية 

منذ 38 mins 21 October، 2023
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