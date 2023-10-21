بالفيديو | رسالة من الفلسطينيين في الشتات الى أهلهم في غزّة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 18:42

بالفيديو | رسالة من الفلسطينيين في الشتات الى أهلهم في غزّة

منذ 24 mins 21 October، 2023
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لبنان

لبنى قانصوه

رسالة من الفلسطينيين في الشتات الى أهلهم في غزّة..

المصدر: موقع المنار

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