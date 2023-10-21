الدفاع المدني في غزة: استشهاد أحد عناصرنا وإصابة 4 آخرين في قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء القيام بواجبهم بمنطقة خربة العدس جنوبي القطا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 17:22

الدفاع المدني في غزة: استشهاد أحد عناصرنا وإصابة 4 آخرين في قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء القيام بواجبهم بمنطقة خربة العدس جنوبي القطا

منذ 6 mins 21 October، 2023
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