شهداء وجرحى جراء قصف صهيوني على عدة منازل غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 17:22

شهداء وجرحى جراء قصف صهيوني على عدة منازل غرب مدينة غزة

منذ 23 mins 21 October، 2023
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