مدير مستشفى شهداء الأقصى: الوضع في المستشفى كارثي لم يسبق أن مر به قطاع غزة على الإطلاق – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 17:22

مدير مستشفى شهداء الأقصى: الوضع في المستشفى كارثي لم يسبق أن مر به قطاع غزة على الإطلاق

منذ 29 mins 21 October، 2023
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