إصابة شابين برصاص العدو الاسرائيلي خلال المواجهات في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس والآليات الصهيونية تنسحب نحو منطقة الباذان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 17:22

إصابة شابين برصاص العدو الاسرائيلي خلال المواجهات في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس والآليات الصهيونية تنسحب نحو منطقة الباذان

منذ 28 mins 21 October، 2023
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