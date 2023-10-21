‫إعلام العدو: إطلاق صاروخ باتجاه هدف في مستوطنة “مرغليوت” ‫على الحدود مع لبنان  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 15:52

‫إعلام العدو: إطلاق صاروخ باتجاه هدف في مستوطنة “مرغليوت” ‫على الحدود مع لبنان 

منذ 14 mins 21 October، 2023
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