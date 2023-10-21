مراسل المنار : استهداف موقع العباد العسكري عند حدود بلدة حولا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 15:52

مراسل المنار : استهداف موقع العباد العسكري عند حدود بلدة حولا

منذ 46 mins 21 October، 2023
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