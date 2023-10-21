هاشم تابع أوضاع قرى العرقوب واتصل بمجلس الجنوب وهيئة الاغاثة لتأمين متطلبات العائلات النازحة

تابع عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أوضاع قرى منطقة العرقوب بعد الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة يوميا وما تركته من آثار تدميرية على بعض المنازل، وكذلك اضطرار العديد من العائلات الى الانتقال الى قرى قضاء حاصبيا وصولا الى العاصمة، وأجرى اتصالات مع مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة لاجراء ما يلزم من كشف على المنازل التي اصيبت بسبب القصف وتأمين متطلبات العائلات النازحة في اماكن تواجدهم، معتبرا ان “هذا الامر واجب الحكومة تجاه شعبها خاصة في الظروف الدقيقة وما يواجهه الوطن من تحديات ومخاطر”.

وقال: “في اطار المتابعة عقدنا اجتماعا في مركز بلدية حاصبيا مع رئيس البلدية لبيب الحمرا والاعضاء، وتم الاتفاق على تأمين الاحتياجات الاساسية لكل من اضطر للخروج من منزله وبلدته، وتم التأكيد على التكامل وتضافر الجهود بين مكونات المنطقة وفعالياتها لمواجهة أي ازمة طارئة في ظل استهداف العدو الاسرائيلي للجنوب وكل لبنان لان التعرض لاي بقعة من وطننا انما يطال الوطن بأسره”.

وشكر هاشم لابناء منطقة حاصبيا بكل بلداتها وقراها ومكوناتها السياسية والاجتماعية “احتضانهم أبناء العرقوب، وهذا عنوان من عناوين الوحدة والعيش الواحد الذي يميز الجنوب كل الجنوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام