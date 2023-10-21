‫كتائب القسام تقصف تل أبيب وأسدود ومستوطنات غلاف غزة ردًّا ‫على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 14:20

‫كتائب القسام تقصف تل أبيب وأسدود ومستوطنات غلاف غزة ردًّا ‫على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة

منذ 10 mins 21 October، 2023
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