العدوان الصهيوني على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ15 على ‫التوالي وطائرات الاحتلال تقصف مناطق سكنية عدة وتوقع شهداء وجرحى  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 11:16

العدوان الصهيوني على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ15 على ‫التوالي وطائرات الاحتلال تقصف مناطق سكنية عدة وتوقع شهداء وجرحى 

منذ 22 mins 21 October، 2023
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