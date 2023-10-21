العلامة عبد الله: نحن في الجنوب أمام أرض محروقة وبدون المقاومة ذل وهوان

دعا مفتي صور وجبل عامل العلامة الشيخ حسن عبد الله الى أوسع حملة تضامنية في العالم وخاصة في العالم الإسلامي مع فلسطين وقطاع غزة وترجمة هذه الحملات بخطوات عملية لدعم مادي من اجل صمود الناس وتضميد جراحهم.

كلام المفتي عبدالله جاء خلال استقباله عددا من الوفود الاهلية والروحية في دار الإفتاء الجعفري في صور.

وأضاف ان “الكيان الصهيوني يستطيع ان يزور الحقائق والادعاء الزائف امام الرأي العام العالمي ولكن الضمير الإنساني الحي يرى ان العدو الإسرائيلي يرتكب الجرائم ويقتل ويدمر ويهجر ويهدد وكلها جرائم تنتهك القوانيين الدولية ويجب محاكمتهم بارتكاب جريمة حرب”.

وقال “نحن أمام خيار واحد هو خيار المقاومة وان الثنائية (المقاومة والصمود) تحقق الانتصار وبدونها نحن في الجنوب أمام ارض محروقة وبدون المقاومة ذل وهوان”.

ودعا الى دعم صمود الأهالي وتعزيز الصمود.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام