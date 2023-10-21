العلامة عبد الله: نحن في الجنوب أمام أرض محروقة وبدون المقاومة ذل وهوان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 21 2023 - 12:48

العلامة عبد الله: نحن في الجنوب أمام أرض محروقة وبدون المقاومة ذل وهوان

منذ 6 mins 21 October، 2023
498e7a00c2ff7272049f6b5d37c6a798
لبنان

دعا مفتي صور وجبل عامل العلامة الشيخ حسن عبد الله الى أوسع حملة تضامنية في العالم وخاصة في العالم الإسلامي مع فلسطين وقطاع غزة وترجمة هذه الحملات بخطوات عملية لدعم مادي من اجل صمود الناس وتضميد جراحهم.

كلام المفتي عبدالله جاء خلال استقباله عددا من الوفود الاهلية والروحية في دار الإفتاء الجعفري في صور.

وأضاف ان “الكيان الصهيوني يستطيع ان يزور الحقائق والادعاء الزائف امام الرأي العام العالمي ولكن الضمير الإنساني الحي يرى ان العدو الإسرائيلي يرتكب الجرائم ويقتل ويدمر ويهجر ويهدد وكلها جرائم تنتهك القوانيين الدولية ويجب محاكمتهم بارتكاب جريمة حرب”.

وقال “نحن أمام خيار واحد هو خيار المقاومة وان الثنائية (المقاومة والصمود) تحقق الانتصار وبدونها نحن في الجنوب أمام ارض محروقة وبدون المقاومة ذل وهوان”.

ودعا الى دعم صمود الأهالي وتعزيز الصمود.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة