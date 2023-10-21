الصحافة اليوم 21-10-2023

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 21-10-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.



الاخبار:



قتلى للعدوّ على حدود لبنان… والمجازر مستمرّة في غزّة: غضب شعبي يواكب توسّع عمليات محور المقاومة

في ظل غضب شعبي عمَّ معظم العواصم العربية وعدداً من العواصم العالمية، واصل العدو عملياته الإجرامية في قطاع غزة بالتوازي مع استمرار المراوحة السياسية، فيما سُجّل دخول قافلة صغيرة من المساعدات إلى القطاع المحاصر بعد تفاهم برعاية الأمم المتحدة، وبإشراف أميركي إثرَ مفاوضات مع مصر وقطر. ويقضي التفاهم بفتح معبر رفح أمام المساعدات وفق آلية معقّدة يريد العدو من خلالها مزيداً من الضغط على سكان القطاع بغية تهجيرهم. وعلمت «الأخبار» أن الأميركيين وعدوا بأن يكون هناك خطاً يومياً لنقل نحو عشرين شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وبعدما رفضت حماس أن تخضع المساعدات لتفتيش مسبق من قوات الاحتلال، وافقت على ترك أمر إدارة توزيعها للأمم المتحدة، وأبلغت القوى المعنية بأنها تريد ضمان استمرار عمل المرافق الصحية عبر تزويدها بالوقود والمستلزمات الطبية إلى جانب المساعدات، مع ضمان وصولها إلى شمال غزة وليس إلى جنوبها فقط كما يطلب العدو ويلحّ الأميركيون.

وأعلنت حماس أمس الاستجابة لمبادرة مبادرة قطرية بإطلاق محتجزتيْن أميركيتيْن لأسباب إنسانية. وتمّ التوافق على أن الخارجين من القطاع سيُحصرون فقط بحملة الجنسيات الغربية.

العملية البرية

في إسرائيل، استمر النقاش حول العملية البرية ضد قطاع غزة، وتواصلت الاجتماعات السياسية والعسكرية مع ترجيحات بأن تبدأ العملية «خلال أيام». فيما حرص قادة العدو على إبلاغ جمهورهم بأن الأمر سيكون طويلاً وصعباً ومعقّداً. ونبّه خبراء في كيان الاحتلال من مخاطر العملية وصعوبة المواجهة مع قوى المقاومة المتحصّنة داخل القطاع، وصولاً إلى تحذير جيش العدو من أن «كتائب القسام في انتظاركم، فتوقّعوا الأسوأ». فيما قال الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس: «أعلم أن الشعور هو شعور بعدم الثقة والانكسار». وأضاف: «نحن في بداية أحد الأحداث الحاسمة في تاريخنا، وعظمة التضامن الإسرائيلي تتجلّى. ستكون حرباً صعبة وطويلة».

وقالت مصادر معنية إن الإجراءات الميدانية هي التي تتحكّم في قرار العدو في شأن الاجتياح البري، ولا صحة لما تردّد عن تأجيله لإدخال المساعدات الإنسانية، بل إن الأمر مرتبط بالحسابات العسكرية فقط، وأخذ المطالب الأميركية في الاعتبار بعدم توريط واشنطن في حرب واسعة في المنطقة.

وعرض وزير الحرب يوآف غالانت أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست أهداف الحرب وحدّدها بثلاث مراحل، قائلاً: «في الأولى، تجري حملة عسكرية تتضمّن غارات جوية ثم مناورة برية بهدف تدمير المقاتلين والإضرار بالبنية التحتية لهزيمة حماس وتدميرها». وفي المرحلة الثانية «سيستمر القتال ولكن بكثافة أقل حيث ستعمل القوات على القضاء على معاقل» المقاومة. أما «المرحلة الثالثة فستكون إنشاء نظام أمني جديد في غزة، وإزالة مسؤولية إسرائيل عن الحياة اليومية في القطاع، وخلق واقع أمني جديد لمواطني غلاف غزة».

مسؤول أميركي: واجهنا وابلاً كبيراً من الصواريخ

والمُسيّرات أُطلق من اليمن

نحو إسرائيل



الجبهة اللبنانية

في الجنوب، شهدت الجبهة تصاعداً نوعياً لمستوى عمليات المقاومة عند الحدود مع فلسطين، كرّس بالنار معادلة «التماثل بالردّ» على اعتداءات العدو. وفيما تعالت أصوات إسرائيلية «متذمّرة» من نجاح حزب الله في إشغال جيش العدو عبر إخلاء المستوطنات في الجبهة الشمالية، ومن أن هذه الخطوة تعني عملياً وضع هذه الجبهة في حالة حرب حقيقية، قبل أن يقول الحزب كلمته الأخيرة ربطاً بتطورات العدوان الإسرائيلي في غزة. وقال رئيس مستوطنة مرغليوت، عند الحدود مع لبنان، إن «حزب الله يفعل بنا ما يريد. نحن نخلي المستوطنات وعلى الجانب الآخر تسير الحياة بشكل طبيعي». في وقت أعلنت وسائل الإعلام العبرية تفعيل خطة طوارئ لإخلاء 23 ألف مستوطن من مستوطنة كريات شمونة، بالتزامن مع إنجاز عملية إخلاء 27 ألف مستوطن من 28 مستوطنة عند الحدود مع لبنان.

في الأثناء، واصل حزب الله عملياته ضد مواقع العدو، ورداً على استهداف الصحافيين والاعتداء على المدنيين قرب موقع العباد، أول من أمس، ما أدى إلى استشهاد الشاب عبدالله ربيع البقاعي، استهدف الحزب قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت معلناً تحقيق إصابات أكيدة فيها بين قتيل وجريح. وأعلنت وسائل إعلام العدو لاحقاً أن العملية أوقعت قتيلاً و6 جرحى في صفوف جيشه. كذلك، استكملت المقاومة تدمير التحصينات والتجهيزات التقنية في مواقع الاحتلال في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، وهاجمت تجمّعاً ‏لجنود العدو في ثكنة هونين المحتلة (راميم).‏

‏… والساحات الأخرى

وعمّ الغضب أمس معظم العواصم العربية والإسلامية، وشهدت مدن أوروبية وآسيوية وأميركية تظاهرات ضخمة مندّدة بالعدوان الإسرائيلي. وكان البارز فيها الاعتصامات عند الحدود العراقية – الأردنية، والتي عكست تحركاً للآلاف من مقاتلي فصائل المقاومة العراقية إلى هذه الحدود.

ووفق برنامج عمل غرفة عمليات محور المقاومة، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق بطائرتين مُسيّرتين، قاعدة الحرير التابعة للاحتلال الأميركي في شمال العراق (45 كلم عن مطار أربيل الدولي)، وأصابت أهدافها بشكل مباشر. ونقلت شبكة «سي أن أن» عن مسؤول أميركي أن البحرية الأميركية «واجهت على مدى الساعات الماضية في البحر الأحمر وابلاً أكبر وأكثر استدامة مما كان معروفاً في السابق، إذ اعترضت 4 صواريخ كروز و15 طائرة بدون طيار أُطلقت من اليمن. وأوضح أن المدمّرة «يو إس إس كارني» واجهت الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي أُطلقت من اليمن «على مدى 9 ساعات»، مؤكّداً أن مسار الصواريخ والطائرات المُسيّرة «لم يترك مجالاً للشك في أنها كانت متجهة إلى إسرائيل». وقال مسؤول إسرائيلي إن «جيشاً إيرانياً كبيراً يصل إلى اليمن، وإن الأميركيين لا يعرفون اتجاه التهديد ويقيّمون فقط الإمكانات (…) وقد أثبت الحادث أهمية تنسيقنا مع الجيش الأميركي».

حزب الله يُطمئِن ولا يطمئن: منع كسر المعادلات

يوماً بعد آخر في ظل رفض وقف النار، تفلت حرب غزة من ضوابط الحد الادنى. بانضمام العراق واليمن توسّعت رقعة اللاعبين فيها فلم تعد تقتصر على اسرائيل وحماس وحزب الله. ما يُسمع من ديبلوماسيين غربيين كبار ان كليْ فريقيْها يتصوّر المنطقة ويريدها على صورته هو

في الساعات المنصرمة كثرت الاشارات السلبية المؤذنة بالاسوأ: سفارات دول كبرى واقل من كبرى، غربية وعربية، تطلب من رعاياها عدم السفر الى لبنان، وممن هم فيه مغادرته على الفور، ومن طائرات بلدانها وقف رحلاتها الى لبنان. اخيراً اولى الاكثر سوءاً بدأت باشاعةٍ قبل التحقق من صحتها هي اعلان شركات تأمين دولية رفع الغطاء عن رحلات جوية الى لبنان على طريق اقفال مطار بيروت وعزله عن العالم الخارجي، دونما الحاجة الى حرب كأنها مقبلة بالفعل. سلسلة الرسائل هذه بعضها ناجم عن تخوّف وتوجس، لكن بعضها الآخر انذار مبكر لما يُعتقد انه سيكون. في الحالين جزء لا يتجزأ من ضغوط معنوية وملموسة على لبنان، ومن خلاله على حزب الله، لعدم الانجرار الى التورط في الحرب الدائرة في غزة.

يحدث ذلك من غير ان يعلن حزب الله، في اي وقت مضى، اعتزامه الانخراط في حرب مع اسرائيل دفاعاً عن غزة وحماس. ما قاله مراراً ويثابر عليه انه لن يقف مكتوف الايدي. كرّرته الخميس كتلة الوفاء للمقاومة مع اصرارها على عدم السماح بالغاء حماس. العبارة بدورها حمّالة اوجه وتحتمل اكثر من تأويل: ان يهاجم اسرائيل ويخوض الحرب الشاملة معها. لكنها تعني ان يقاتلها بلا حرب مفتوحة. اقرب الى استنزاف يحفظ قواعد الاشتباك لدى الطرفيْن. فسّر البعض موقف الحزب انه مؤشر إحراج وارباك لم يحملاه الى الآن على الاقل على المفاضلة الصعبة بين حسابات المنطقة وحسابات بلدانها.

مع ذلك يتزايد تسعير الاضطراب الامني عند جانبي الحدود الجنوبية بين الحزب واسرائيل ويتمدد تدريجاً الى مسافات ابعد منها، الى داخل كل منهما. ليس هذا فحسب ما رامَ حزب الله قوله. المطلعون على موقفه يتحدثون عن معطيات اخرى بعضها معلوم منذ اليوم الاول لما تلى 7 تشرين الاول، وبعضها الآخر مستجد منذ الخميس:

1 – توجيهه على نحو غير مباشر تطميناً الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى انه الآن ليس في صدد فتح جبهة عسكرية مع اسرائيل. بيد ان احداً لا يسعه التكهن بمآل الحرب الدائرة والى اين تقود المنخرطين فيها؟ المؤكد في موقفه انه لن يتوقف عن إشغال اسرائيل لتخفيف الضغط على غزة، وإشعارها بأنها ليست في مأمن من الشمال.

لم يحن بعد أوان المفاضلة: حسابات المنطقة أم حسابات بلدانها؟

2 – اياً تكن جدية التطمين ذاك ومغزاه السياسي اكثر منه الميداني، فإن سر اسرار حزب الله يكمن في غموضه وكتمانه في السلم وفي الحرب، خصوصاً في صراعه مع اسرائيل في العقود الاخيرة. غموضه احد افتك اسلحته عندما يتعلق بحاجة اسرائيل الى اختبار معه والتحقق مما لديه وما لديه. عندما فاوضها على نحو غير مباشر في ملف الاسرى اكثر من مرة قبل سنوات، لم يفصح عما عنده الا في اللحظات الاخيرة. في الحرب كذلك لا يُخرج سلاحه الفعلي الا على ارض المعركة. ذلك ما يجعل مناورته السياسية على صورة مناورته العسكرية. الا ان المهم في ما يعنيه حزب الله منعه كسر المعادلات الحالية القائمة في المنطقة، خصوصاً موقع حماس في الصراع مع اسرائيل.

3 – وفرة الاتصالات التي يتلقاها مسؤولون امنيون لبنانيون من نظراء لهم بينهم اميركيون وبريطانيون، يحضّون على عدم دخول حزب الله في حرب غزة. الاكثر اهمية واقتضاباً ان يقول المسؤولون الامنيون الغربيون للمسؤولين الامنيين اللبنانيين انهم لا يطلبون اجوبة من حزب الله بل تلقيه فقط رسائلهم. لأنهم لا يتوقعون حتماً الحصول على اجوبة، ما طلبه هؤلاء هو التأكد من وصول رسائل التحذير الى الحزب.

4 – بات معلوماً ان حزب الله لا يريد استعجال الوقت ولا استهلاكه في نبرة التصعيد الامني مع اسرائيل، بل التدرج به عبر جرعات تتنقل بين الجبهات اولاً، وادخال فصائل فلسطينية اليها ثانياً، دونما ان يقود هذا التطور الى إشعال الحرب.

5 – مع ان الاميركيين انكروا علاقة ايران بالتخطيط لهجوم حماس على غلاف غزة في 7 تشرين الاول ولم يحمّلوها بعدذاك اي مسؤولية مباشرة عن تدهور الوضع في غزة وعند الحدود مع لبنان، بيد ان الجمهورية الاسلامية ارسلت اشارات معاكسة اكدت فيها دورها من خلال حدثيْن امنييْن ليس للبنان ولحزب الله صلة مباشرة بهما، هما هجمات الصواريخ من العراق واليمن في اول تدخّل لهذين البلدين في حرب غزة.

6 – تبعاً للمطلعين على موقف حزب الله، فان الاسبوعين المقبلين قد يكونان سياسياً الاشد ضراوة في تقرير مصير المنطقة، بعد الاسبوعين المنصرمين الاشد دماراً في غزة. في خلال ذلك ستُختبر الاحجام الفعلية الثلاثة: دور حاملات الطائرات الاميركية قبالة اسرائيل، الهجوم البري الاسرائيلي لغزة المؤجل يوماً بعد آخر، مدى استعداد ايران لفتح الجبهات وادارة انخراطها في الحرب.

7 – ما سمعه المسؤولون الامنيون اللبنانيون من نظرائهم الغربيين لا سيما منهم اميركيون كانوا في الايام الاخيرة على تواصل يكاد يكون يومياً، ان الجبهة الشمالية لاسرائيل وراء احضار حاملات الطائرات الاميركية الى الشرق المتوسط. ما اوحى به هؤلاء لمحدثيهم ان وصولها لمنع الحرب لا لإشعالها. ما يريده الاميركيون الغاء حماس نهائياً باطلاق يد اسرائيل عسكرياً دونما انجرار المنطقة برمتها الى الاسوأ.

نازحون في صور: ننتظر العودة منتصرين

خلال البث التلفزيوني المباشر للقصف الإسرائيلي المعادي على بلدة الضهيرة في الأيام الأخيرة، تتمايز ثلاثة مبان في سفح تلة يعلوها موقع جرداح الإسرائيلي، على بعد أمتار من الشريط الشائك. أصحاب البيوت الثلاثة، من آل سويد، نزحوا منذ أسبوعين، بعد استهدافهم بالقصف المدفعي قبل أن يلتحق بهم العشرات إثر الاستهداف اليومي للبلدة بالقذائف الفوسفورية. تفرقت العائلة بين مهنية صور وتكميليتها (عفت بزي). في إحدى غرف التكميلية، في محلة الشواكير، لا تزال يولا سويد طريحة الفراش بعد إصابتها بالقصف الإسرائيلي على منزل ذويها قبيل نزوحهم. والدها علي سويد يشرف على تقسيم الصف إلى غرف لخشيته «من أن تكون القصة مطولة». «أبو وليام» لم يستطع العودة إلى الضهيرة لتفقد منزله ومنازل أبنائه. يسأل المصورين الذين يغطون المعارك عن والده الذي رفض مغادرة البلدة، وعن حجم الضرر الذي لحق ببيته وبيوت أبنائه الأربعة.

بعد آل سويد، نزح العشرات من الضهيرة لاحقاً إثر اشتداد القصف على البلدة، وبعدما رفضت الكتيبة الغانية إيواءهم في مركزها القريب. في المدارس الثلاثة التي خصصت لإيواء النازحين في مدينة صور، تجاور نازحو الضهيرة مع عائلات من عيتا الشعب وراميا وبيت ليف وراميا ويارين… استهداف الأحياء السكنية في عيتا الشعب أجبر آل سرور على النزوح. لفضيلة صالح تجارب عدة في الإيواء في صفوف المدارس، آخرها في عدوان تموز 2006. حينها، جرفت الدبابات الإسرائيلية منزلها في ساحة الضيعة القديمة. أعادت بناءه مع زوجها أنور سرور، ليتضرر مجدداً في القصف الإسرائيلي الأخير. شقيقة أنور، نوال سرور، أصيب منزلها الواقع في خراج البلدة بأضرار بالغة. تروح وتجيء في أروقة المهنية بقلق. تخاف على ما تبقى من منزلها وتعدّ الأيام لتعود إليه. فهي حاولت مرتين العودة عندما كان القصف يهدأ ليوم أو يومين، قبل أن تضطرّ إلى الهرب بعد تجدده حرصاً على أطفالها. تقول: «ما يهمّني هو أن تنتصر المقاومة سريعاً في غزة ولبنان لنعود إلى منازلنا».

4600 نازح في قضاء صور جرى إحصاؤهم حتى يوم أمس

على باب أحد الصفوف، وقفت أسيل عز الدين (9 سنوات) تمسك بمقبض الباب لأن أختها في الداخل تبدل ملابسها. أسيل وسالي (16 سنة) تختبران للمرة الأولى تجربة ترك منزلهما في راميا. «أجّل عدوان 2006 زواج أهلي. ولدنا ونشأنا ولا نعرف القصف الإسرائيلي» قالت سالي. الشقيقتان كوّنتا مجموعة من الأصدقاء الجدد. في الملعب، يلتقي الأطفال من أعمار مختلفة. يلعبون حول الغسيل المنشور وكراتين المساعدات والفرش والأغطية.

كشافة الرسالة الإسلامية حوّلت أحد الصفوف إلى مقر إدارة لـ«ملجأ» المهنية. يشير علي غزيل إلى أن الجمعيات المحلية والدولية تتولى تأمين لوازم النازحين من وجبات ساخنة إلى أدوات التنظيف والأغطية والفرش بإدارة اتحاد البلديات.

حتى يوم أمس، كان عدد النازحين المسجلين في لوائح وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور قد رسا على ٤٦٠٠ بعد وصول حوالي ٣٠ شخصاً من بلدة البياضة إلى المدارس. العدد مرشح للإزدياد ساعة بعد ساعة. مراكز الإيواء الثلاثة التي جهزها الإتحاد في مدينة صور لم تستوعب الأعداد المستجدة. بعضهم نزلوا لدى أقاربهم، وآخرون بحثوا عن شقق مؤقتة. بحسب رئيس الوحدة مرتضى مهنا، تغيّر عدد النازحين منذ بدء الأحداث، بعدما بلغ ذروته في الأيام الأولى ووصل إلى 1200 شخص. منهم من عادوا إلى منازلهم، ومنهم من توجّهوا نحو صيدا وبيروت، وبعضهم استقروا في شقق مستأجرة أو لدى أقاربهم. تكفي الجمعيات حاجات النازحين القليلي العدد. لكن الأزمة التي تواجه الاتحاد هي حاجة وزارة التربية إلى المدارس الثلاث لبدء العام الدراسي. ولفت مهنا إلى أن الأمر طرح مع رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، فوعد بتأمين مركز إيواء بديل في حال طالت الأحداث. وبحسب مهنا، فإن الوحدة تواحه صعوبة في تلبية حاجات النازحين المنتشرين في البلدات خارج مراكز الإيواء.

خطة طوارئ صحية رائعة… على الورق!

ماذا لو وقعت الحرب اليوم؟ كيف سيكون المشهد الصحي الاستشفائي في البلاد القابعة على فوّهة يركان من جهة، وفي ظل أزمة مالية – اقتصادية تجعل من الصعب عليها توفير احتياجاتها الآنية؟

في الوقت «البدل من ضائع»، يفترض أن تكون الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة والوزارات، ولا سيما تلك التي تعنى مباشرة بحياة الناس، قد بدأت التخطيط للمرحلة الطارئة. على رأس هذه المؤسسات وزارة الصحة التي يفترض أن تكون، في أي مواجهة مقبلة مع العدو، في الخطوط الأمامية، إذ تقع على عاتقها مهمتان أساسيتان: إسعاف الجرحى وإجلاؤهم. عملياً، بدأت الوزارة «حراكها» عبر اللجنة المشتركة التي تضمّ نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة والمنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي واللبناني وبعض المانحين والهيئة العليا للإغاثة. وبحسب المدير العام للوزارة فادي سنان، تكثّفت الاجتماعات أخيراً «للعمل على ضمان حسن سير خطة المواجهة التي باتت مؤمّنة إلى حدٍ ما». كما باشرت العمل على تأمين بعض المستلزمات الضرورية ومنها الأوكسيجين للمستشفيات وأدوية الالتهابات والإسعافات الأولية وإعداد لائحة بالحاجات الأكثر طلباً وما ينقص من مخازن المستشفيات، وخصوصاً الحكومية.

تفاصيل خطة المواجهة

ترتكز الخطة، في كل تفصيل، على تلك التي صيغت أثناء حرب الـ 2006، فهي «موديل 2006 مضروبة بـ 2»، بحسب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون. وتتضمّن تقسيم لبنان إلى ثلاث مناطق تتدرج في مستوى الخطورة من الأكثر خطراً إلى الأقل خطراً، فالأقل. تشمل المنطقة الأولى الجنوب والبقاع الشمالي والضاحية الجنوبية لبيروت، على أن تأتي في المنطقة الثانية بيروت الإدارية وجبل لبنان والمتن الشمالي، ومن بعدها بقية المناطق. وبحسب الخطة، يفترض أن تختص المستشفيات والمراكز الصحية القائمة أو التي تستحدث في المناطق «الحامية» بـ«شغل الطوارئ وتأمين انتقال الحالات الحرجة إلى خارجها، وعملياً سيكون الدفق على صيدا وسبلين وجزين من الجنوب وإلى مستشفيات بيروت الإدارية وجبل لبنان وحتى المتن للجرحى من الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك الحال بالنسبة إلى بعلبك والبقاع الشمالي، حيث يؤمن الانتقال نحو مستشفيات المناطق الأقل خطراً»، بحسب سنان.

هذه التقسيمات تترافق مع مسح للمستشفيات القادرة على خوض المعركة ودرس إمكاناتها وحاجاتها وما تملكه من مخزون وقدراتها الاستيعابية ووفرة الطواقم الطبية وما تقدمه من خدمات وتوافر بنوك الدم. وبحسب هارون، «يفترض أن هناك ما لا يقل عن 40 مستشفى قادرة على استيعاب ما لا يقل عن 4 آلاف مصاب دفعة واحدة» في حال كان السيناريو شبيهاً بما جرى عام 2006. أما إذا كان شبيهاً بالمشهد الغزاوي، فيجمع الكل، ومنهم هارون، على أن الخطة «ما بتلحق تعمل شي»، وعندها «سيصبح كل شيء على حسب الضربة لأنه يتعيّن علينا أن نتعامل هنا مع الميدان».

«شغل» وزارة الصحة

في غرفة العمليات المركزية في وزارة الصحة العامة، بدأ التحضير «الجدّي» لمواكبة الميدان، بحسب رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة، هشام فواز، مع توزيع لجان العمل، مشيراً إلى لجنتين أساسيتين: الأولى تضم جميع «الشركاء»، كالمستشفيات والصليب الأحمر والمنظمات الدولية تختص بمتابعة أوضاع المستشفيات والمعدات والمستلزمات والأدوية. وقد أنشأت الوزارة «platform» يضم معلومات عن كل المستشفيات لناحية توفر عدد الأسرة والطاقم الطبي والتمريضي والأقسام الأساسية والتجهيزات وغيرها، وتقييم للمستشفيات المرجعية التي «سيكون الثقل عليها في الحرب» لناحية توافر مقومات «التروما سنتر». وتختص اللجنة الثانية بمتابعة أوضاع النازحين صحياً، وقد وضعت الوزارة لائحة بالاحتياجات المفترضة وتم توزيعها على المانحين.

ترتكز الخطة على تجربة حرب 2006

ولا قدرة لها على مواجة

«سيناريو غزة»



من أين ستأتي الاعتمادات؟



في متابعة لما تجريه الوزارة، تسير الأمور على ما يرام… أقله ورقياً، أما السؤال الذي لم يأتي جوابه حتى اللحظة فهو عن الإعتمادات.

ثمة اطمئنان لدى الوزارة والجهات المعنية في اللجنة – إلى حد ما – إلى انخراط معظم المستشفيات في الخطة وضمان توافر الطواقم الطبية. إلا أن ما يثير القلق هو أن الخطة هي أقرب إلى النظري منها إلى العملي لوجود علامات استفهام كثيرة يفرضها الواقع الاقتصادي – المالي الذي يختلف كلياً عما كان عليه في 2006. لذلك، فإن السؤال المقلق اليوم يتعلق يكيفية تأمين الاعتمادات اللازمة للمواجهة، إن كان لناحية توفير المستلزمات والأدوية التي سيزيد الطلب عليها حكماً في حالة الحرب أو لناحية تجهيز المستشفيات والطواقم الطبية.

ما تقوم به لجنة الطوارئ اليوم هو «حلّ الواجب المطلوب». الـ homework. وإن كان هذا الجزء مطلوباً، إلا أنه لا يكفي، حتى بالنسبة إلى القيّمين على الخطة. مع ذلك، «لا بد منه، على الأقل لتكون القاعدة جاهزة»، يقول مصدر في اللجنة. وبحسب سنان، تكثّف الوزارة اجتماعاتها لتحضير الأرضية من خلال إجراء مسح للمستشفيات الحكومية ومخزونها وطواقمها، وقد خصص اجتماع أول من أمس مع رئيس الحكومة لهذه الغاية، لوضع بعض التصورات والحلول، منها ما اتفق عليه، ولا سيما في ما يتعلق بتسريع دفع المستحقات للمستشفيات الحكومية والخاصة، و«تواصل رئيس الحكومة مع وزير المالية خلال الاجتماع وطلب منه صرف ما للمستشفيات من مستحقات لتستطيع شراء أدوية ومستلزمات والعمل على تخزينها تحسباً للوضع».

مخزون الدواء: من شهر إلى 4



من جهة أخرى، تأتي الجردة الأدق للمخازن من جهة نقابة مستوردي الأدوية. وفي هذا السياق، يقول جوزف غريب، نقيب مستوردي الأدوية، إنه جرى تقسيم الدواء إلى أربعة أصناف: otc (التي تصرف من دون وصفة طبية) والـ accute (الأدوية التي تستخدم لمرة أو مرتين خلال العام)، أدوية الأمراض المزمنة، الأدوية التي تستعمل في المستشفيات وأدوية السرطان. ضمن الفئات الثلاث الأولى، يؤكد غريب أن «المخزون لدينا يكفي بين 3 و4 أشهر، أما أدوية الأمراض السرطانية فتوجد بنسبة أقل وتكفي بين شهر وشهرين». لذلك، تتواصل النقابة مع الشركات المصنعة لتعزيز المخزون، مع إعطاء الأولوية «للأدوية التي يؤدي انقطاعها إلى موت المريض، وأهمها الأدوية السرطانية». وفيما لو طال أمد الحرب، مع حصار بري وبحري وجوي، وضعت النقابة خطة بديلة تتضمن التواصل مع الشركات المستوردة والمصنعة «بحيث يقوم المستوردون بإعداد الطلبات وإرسالها إلى الشركات في الخارج، على أن تعمل هذه على تسيير المعاملات مع بعضها وتجميع الدواء في محطة موحدة في قبرص أو الإمارات»، على أن يصار إلى التنسيق مع وزارة الصحة والمنظمات الدولية للبحث في كيفية جلبها إلى لبنان.

الدفع عند التسليم: أزمة الأزمات

في الشق المتعلق بمخزون بعض المستشفيات، يطمئن هارون إلى أن الوضع «منيح» على صعيد المستشفيات الجامعية الكبرى والمتوسطة، منطلقاً من التقديرات الأولية للمستشفيات والمستودين بأن «المخزون يكفي لشهرين إلى ثلاثة». لكنه يشير إلى أن الأمور في بقية المستشفيات تسير بـ«القطعة»، إذ تشتري هذه المستشفيات حاجتها يوماً بيوم «وخصوصاً أن المستوردين امتنعوا عن إعطاء مهلٍ للدفع، مطالبين بالدفع عند التسليم مباشرة، وهو ما لا طاقة للكثيرين على فعله». وهذا ما سيؤثر على إمكانية توفر مخزون كافٍ لديها، في ظل الحاجة إلى تلك المستلزمات لمعالجة المرضى اليوميين. وإذا كان هناك تعويل لدى البعض على المساعدات والهبات، فهناك جملة من الأسئلة تتعلق بوضع المستشفيات الحكومية على الأرض وطواقمها الطبية والتمريضية التي تعمل اليوم بقوة دفعٍ لا تتخطى الـ 40%، بسبب عدم صرف الزيادات لهم لعدم توفر الاعتمادات، فكيف ستحلّ خلية الأزمة هذه المعضلة؟ من جهة أخرى، هناك هاجس سوء تصريف هذه الهبات أو تسليمها للجمعيات الخاصة «التي نهبت خزينة الدولة خلال الأحداث الكبرى، وآخرها حدث انفجار المرفأ وهو المثال الفاقع على ما فعلته وتفعله المنظمات»، بحسب مصدر في لجنة الطوارئ الصحية.

اللواء:



حرب «مواقع» في الجنوب.. والاحتلال يُبعد السكان إلى ما وراء المستعمرات

«الميدل إيست» تخفِّض عدد الرحلات.. واهتمام عسكري أميركي بالوضع اللبناني

بين «الصواريخ الموجَّهة» ورسائل المسيرات المشفرة من اليمن الى العراق تنتظر شاحنات المساعدات الانسانية عند معبر رفح من الجهة المصرية، ومن هناك ناشد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش اعلان هدنة انسانية غير مشروطة. وتنعقد في مصر اليوم قمة السلام، والتي دعي اليها اكثر من 32 دولة في المنطقة، وهذا المشهد، يتابعه لبنان الرسمي والسياسي، وسط حركة نزوح داخلية، تتوزع بين البقاء في القرى الامامية نهاراً، والمبيت لدى من يوفر هذه الامكانية في القرى الأبعد عن خطوط النار..

وحضر موضوع القمة التي تستضيفها مصر اليوم، بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والسفير المصري في بيروت ياسر علوي، الذي نقل إليه ظروف الدعوة إلى «قمة القاهرة للسلام»، وعدم دعوة لبنان إليها، بسبب شغور موقع الرئاسة الأولى.

ومع تصاعد المواجهة العسكرية في الجنوب، على طرفي الحدود، وبدء اسرائيل اخلاء المستوطنات الحدودية لكريات شمونة من السكان، تحسباً للاشتباكات مع حزب الله، مع دخول اسلحة جديدة الى المعارك، واقتصارها لتاريخه على الحرب العسكرية، التي تستهدف الثكنات والجنود من المواقع، بقيت الحركة الدبلوماسية الدولية باتجاه لبنان قائمة على قدم وساق، وأجرت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا ببريون محادثات مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب، ثم مع الرئيس نجيب ميقاتي، وتم التطرق الى اهمية استمرار الاستقرار في لبنان، ودور اليونيفيل في الحد من التوترات في الجنوب وأهمية بقائها في اطار المهمة المكلفة بها بشأن القرار 1701.

بالتزامن، حضرت المواجهات في الجنوب بين قائد الجيش العماد جوزاف عون ووفد من مساعدي اعضاء الكونغرس الأميركي بحضور ملحق الدفاع الاميركي العقيد Aimee Mowry، وتناول البحث في اوضاع المؤسسة العسكرية، التحديات التي تواجهها، اضافة الى التطورات على الحدود الجنوبية.

وحول المشهد الداخلي، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن صعوبة التخمين بما قد تحمله التطورات على الجبهة الجنوبية تسود بين الأوساط السياسية والشعبية، ولاحظت أن الأيام المقبلة قد تشهد تعزيزا للاجراءات التي تحمل الطابع الطارئ بفعل الهاجس من الحرب، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن قيادة «حزب الله» تلتزم الصمت على أن أي كلام موسع يدلي به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في التوقيت الذي يراه مناسبا.

ورأت أن الجميع يواصل عملية الرصد للاحداث المتسارعة في غزة والجنوب إنما ما من احد قادر على تقديم صورة واضحة عما ستؤول إليه.

وأكدت أن حكومة تصريف الأعمال قد تعمد الى توسيع إجراءاتها إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك لاسيما ما يتصل بالتحرك على الأرض وسط العمل على ابقاء الجهوزية تامة.

الميدل إيست: تخفيض الرحلات

وفي خطوة احترازية، عزتها للظروف التي تمر بها المنطقة، قررت «الميدل ايست» (MEA) تخفيف عدد رحلاتها، وإعادة جدولتها ابتداء من فجر غد الاحد، مع تأكيد الحرص على مهمتها ودورها كجسر تواصل بين لبنان والخارج.

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة «طيران الشرق الأوسط» محمد الحوت أننا «تلقينا إشارة الغاء التأمين ويسري مفعولها يوم الأحد وشركات التأمين سمحت لنا بتسيير رحلات مع خفض التأمين بقيمة 80%». وأكد الحوت أنه «لا يوجد لدينا معلومات حول إستهداف المطار وكل المعطيات التي وصلتنا تؤكد أن التصعيد جنوباً سيبقى ضمن قواعد الإشتباك». وتابع: «سنصدر جدول رحلات ديناميكي لكي نؤمن أغلبية المسافرين للوصول الى وجهاتهم».

وحول الاستعدادات لملء الفراغ المرتقب في المؤسسة العسكرية، يجري درس جدوى ومستلزمات رفع سن التقاعد للضباط الكبار في الجيش اللبناني، باضافة سنة للعميد واللواء، مع البحث عن الحلول القانونية لملء الشواغر في الجيش، اذا بقي الملف الرئاسي مستعصياً على المعالجة.

اليوم الـ14

وشهدت محاور «حرب المواقع» عبر القصف الصاروخي والمدفعي بين «حزب الله» واسرائيل، والفصائل التي التحقت بالمواجهات الجارية، منذ اسبوعين.

وقصف حزب الله موقع هرمون الاسرائيلي ومواقع العدو في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا صباحاً، وبعد الظهر استهدف الجيش الاسرائيلي محيط السياج الشائك في وادي هونين قرب حولا.

وليلاً قصفت المدفعية الاسرائيلية خراج بلدتي عيتا الشعب ورميش.

وكانت المقاومة الاسلامية قصفت قوة مشاة اسرائيلية قرب ثكنة براينت، ردا على استهداف الصحافيين والاعتداء على المدنيين.

وفي موقف هو الاول من نوعه، نشر خوري القليعة الحدودية ربيع شويري بيان استنكار لقصف اسرائيلي تعرضت له البلدة، جاء ردا على الصواريخ التي انطلقت من المكان المقصوف، داعيا القوى الامنية للحفاظ على الاستقرار، ومنع القصف من داخل القرى، واتخاذ السكان دروعاً بشرية.

وليلاً، وسَّعت طائرات الاستطلاع الاسرائيلي تحليقاتها من المنطقة الحدودية الى صيدا وجوارها وصولاً الى اقليم الخروب وبيروت.

البناء:

ثنائية فتح معبر رفح وإطلاق الرهائن الأميركيين والأجانب بوساطة قطرية

جمعة نصرة غزة: طوفان شعبي عربي… والقاهرة تهتف لنصرالله لقصف تل أبيب

المقاومة تستهدف ثكنة غرانيت وتوسع مدى عملياتها أفقياً وعمقاً وتربك الاحتلال

كتب المحرّر السياسيّ

تتواصل عمليات القصف الإجرامي بحق المدنيين في غزة، بينما تتعثّر سياسياً مساعي حكومة بنيامين نتنياهو في تسويق مشروع تهجير سكان غزة الى صحراء سيناء، كما تتعثر عسكرياً محاولات تحديد الساعة الصفر لبدء الهجوم البري الذي جرى التبشير بالبدء به كل يوم منذ عشرة أيام، ثم يتمّ اختراع الأعذار لتبرير التأجيل. ومن يوم إلى يوم لم يبق عذرٌ لم يتم استخدامه والعملية لم تبدأ بعد. وفي قلب هذه المراوحة يبدو أن واشنطن التي تقف بقوة وراء حكومة الاحتلال ليست مضطرة أن تضبط إيقاع حركتها على ساعة حكومة الاحتلال المأزومة، فبدأت تعدل روزنامة عملها، تحت تأثير الشارع الأميركي المهتم أكثر بمصير الرهائن الأميركيين من عملية طوفان الأقصى، أكثر من اهتمامه بما ترغب به حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن، برؤية انتصار كيان الاحتلال، خصوصاً مع ظهور شارع عربي بشراكة واسعة من اليهود يقف متضامناً مع غزة والشعب الفلسطيني، وامتداد تأثير هذه الموجة في الرأي العام الى داخل الحزب الديمقراطي بقوة. والتموضع الأميركي وجد في فتح قنوات التفاوض مع قوات القسام بوساطة قطرية جواباً على ما يسعى إليه، وبرزت بصورة لافتة ثنائية معبر رفح والرهائن، إفراج جزئي بإفراج جزئي.

في الشارع العربي الذي شهد حشوداً ضخمة أمس، الجمعة، حيث امتلأت العواصم والمدن العربية بمئات آلاف المتظاهرين، كان الحدث مصرياً، سواء لجهة الحشود التي توزّعت بين الأزهر الشريف وشوارع القاهرة والاسكندرية والجامعات الكبرى، او لجهة الشعارات والهتافات التي تعكس نبض الشارع المشتعل مع غزة وفلسطين، لكن اللافت كان تكرار التظاهرات لهتافات تناشد السيد حسن نصرالله قصف تل أبيب، حيث تردّد شعار، «يا نصرالله يا حبيب اضرب اضرب تل أبيب».

على جبهة الحدود اللبنانية الجنوبية، واصل حزب الله عملياته المقاومة، وواصلت العمليات خطها التصاعدي، وكان الأبرز الهجوم الذي استهدف قاعدة غرانيت وسقط فيه ثلاثة قتلى وأربعة جرحى لجيش الاحتلال، وبدا أن الحزب يوسّع مدى عملياته أفقياً لجهة شمولها طول الجبهة، وعمقاً لجهة توسع العمق حتى بلغ ستة كيلومترات بدلاً من القشرة الحدودية، بينما بدا جيش الاحتلال مرتبكاً عاجزاً عن المواجهة، غير راغب بالتصعيد خشية الانزلاق إلى حيث لا يريد.

وأعلن الإعلام الحربي في حزب الله، أنّه «ردًا على استهداف الصحافيين والاعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد يوم ‏الخميس وأدّى إلى استشهاد الشاب عبدالله ربيع البقاعي، قام مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية باستهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ ‏المناسبة وأوقعوا فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح».

وأكدت مصادر ميدانية لـ”البناء” سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى في حصيلة غير نهائية حتى منتصف ليل أمس.

وفي التفاصيل أن جيش الاحتلال لم يستطع إخلاء قتلاه بعد استهداف المقاومة لقوة مشاة إسرائيلية وعند اقتراب دبابة لسحبهم تمّ ضربها بشكل مباشر، وعمل لاحقاً على سحب القتلى والجرحى بمروحية عسكرية.

وحتى منتصف ليل أمس، كانت الاشتباكات مستمرّة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان مع استمرار إطلاق صواريخ الكورنيت باتجاه قوات الاحتلال.

وأشار خبراء عسكريون لـ”البناء” الى أن العملية التي نفذتها المقاومة مساء أمس، تفتح مرحلة جديدة من العمليات النوعية التي ستُربك وتُنهك جيش الاحتلال الذي يقاتل على طول الجبهة الشمالية ويتكبّد الخسائر البشرية الفادحة يومياً.

وأطلقت الدفاعات الجوية التابعة للمقاومة صاروخاً اعتراضياً فوق أجواء كفرشوبا. وتحدّث إعلام العدو أن التحقق جار حول تسلل مسيرات عبر الحدود الشمالية.

وردت قوات الاحتلال بقصف عدد من القرى والبلدات الجنوبية، وسقطت قذيفة قرب مركز للجيش اللبناني في رميش. كما اخترقت الطائرات الحربية المعادية الأجواء الجنوبية، فوق مدينة صور، وتوجّهت شمالًا مروراً بصيدا وبيروت.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تبادل إطلاق نار في موقعي “نتوعا” و”بيرنيت” في الجليل الأوسط، قرب لبنان.

وتحدّث جيش الاحتلال عن رصد قذيفتين أطلقتا من الأراضي اللبنانية بعد دوي صفارات الإنذار في مستوطنة المطّلة. كما زعم “استهداف مجموعة أطلقت صواريخ مضادة للدروع من لبنان في واقعة هي الرابعة من نوعها”.

وأفادت مصادر ميدانية “البناء” عن حالة رعب يعيشها جيش الاحتلال في الجبهة الشمالية، حيث نفّذ استنفاراً أمنياً واسعاً على طول الحدود من الناقورة إلى كفرشوبا. فيما أطلقت قيادة القطاع الغربي لـ”اليونيفل” في شمع صفارات الإنذار ونزل جنودها الى الملاجئ.

وكان مجاهدو المقاومة الإسلامية شنّوا طيلة يوم أمس سلسلة هجمات على مواقع العدو “الإسرائيلي” في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، وهي: الرمثة، زبدين، ‏الرادار، رويسات القرن ورويسات العلم، بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة، كما استهدفوا تجمعًا ‏لجنود العدو الصهيوني في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة، ومواقع ‏هرمون وبركة ريشا وراميا بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة. كذلك، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة.

وأعلنت وزارة الحرب في حكومة الاحتلال عن خطة لإجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية خوفاً من هجمات يشنها حزب الله.

ويتوقع الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء عبد الرحمن شحيتلي ارتفاع حدّة الاشتباكات بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً لـ”البناء” الى أن “دخول الحزب الحرب بهذه القوة والتكتيكات العسكرية والتصعيد التدريجي وكثافة العمليات يشكل ضغطاً كبيراً على جيش الاحتلال وقيادته السياسية، وبالتالي يخفف الضغط على المقاومة في غزة، والأهم أن قيادة الاحتلال ستقيم ألف حساب لخيار الدخول بعملية برية لاجتياح غزة تحسباً لتوسيع حزب الله حركته العسكرية في الجنوب”. ويعتقد شحيتلي بأننا في لبنان نسير على أوتوستراد يؤدي الى الحرب، ويقول: “إذا اندلعت الحرب مع لبنان فأول ست ساعات سيكون سلاح الجو الإسرائيلي خارج المعركة، لأن صواريخ حزب الله ستقصف كافة المطارات بـ”إسرائيل””.

ويُحذّر من الاحتمال الثالث الذي ستلجأ إليه حكومة الإحتلال، وهو جعل غزة أرضاً محروقة وغير قابلة للحياة، من خلال ضرب كل البنى التحتية، وبالتالي وضع مصر والأردن أمام الأمر الواقع بفتح الحدود للمهجّرين.

وبرأي شحيتلي فإن نتنياهو يخوض “حرب المصير” السياسي، ولا يستطيع إيقاف الحرب إلا بتحقيق نتائج حقيقية، وإلا فسيذهب الى المحاكمة. ويعتبر أن الأميركيين جاؤوا بعد كارثة 7 تشرين لكي يحموا الكيان من السقوط من أي خطوة متهوّرة قد يقدم عليها قادة الكيان. ويوضح أن الأميركيين لن يدخلوا بحرب لإنقاذ نتنياهو الذي يريد توريط أركان المعارضة والأميركيين لكي يتحملوا المسؤولية معه ولكي يتهرب من المحاكمة، ولذلك البارجة الأميركية في المتوسط تهدف لرفع معنويات القيادة الإسرائيلية وجيشها المنهار.

وأمس، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشبّان مصريين يهتفون للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، خلال تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة إثر الغارات الإسرائيلية العنيفة، حيث رددوا شعارات: “اضرب ضرب تل أبيب.. اضرب اضرب يا نصرالله” و”اسمع صوت الشعب الحر”.

الى ذلك، شدّد عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه “حزب الله” لأحد شهدائه حسين كامل المصري في حسينية بلدة برج الشمالي، على “ضرورة أن يعلم اللبنانيون جميعاً، أن العدوان على غزة هو عدوان على كل المنطقة، وأهداف العدوان على غزة تتجاوز حدود غزة والأهداف المعلنة، ولبنان في طليعة المستهدفين من هذه الحرب”. وأكد أن “كل طلقة وصاروخ وقذيفة تطلقها المقاومة في الجنوب، هي للدفاع عن لبنان أولاً، وكل من يدافع عن غزة في المنطقة إنما يدافع عن نفسه، لأن الكل في دائرة الاستهداف. وحزب الله علناً دون أي تردد وأي تأخير في الموقع المتقدّم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب حماية لأهلنا ونصرة لغزة، ولن نعبأ بكل التهديدات الأميركية وغيرها، لأن الأميركيين يجب أن يعلموا أنه عندما يهدّدون المقاومة في لبنان، فإنهم يخطئون بالعنوان، لأنه ليس في قاموس المقاومة في لبنان شيء اسمه تهديدات. فنحن أهل الميدان والتاريخ يشهد أننا صناع هذا الانتصار”.

على صعيد آخر، لوحِظ تراجع حركة الطيران في مطار بيروت الدولي، وبعد الحديث عن إجلاء طائرات الى قبرص ودول أخرى، أوضحت شركة “طيران الشرق الأوسط“ في بيان، أنّ “بسبب الظّروف الّتي تمرّ بها المنطقة، ونتيجة تخفيض الغطاء التّأميني ضدّ مخاطر الحرب على الطّيران في لبنان، وبما أنّ شركة “طيران الشرق الأوسط” تسعى دائمًا إلى إبقاء جسر التّواصل بين لبنان والخارج، فقد عمدت الشّركة إلى تخفيض عدد رحلاتها وإعادة جدولتها ابتداءً من فجر يوم الأحد المقبل”. وأوضحت أنّ “بالنّسبة لليوم (السبت) فقد تمّ الإبقاء على جدول الرّحلات المعتاد، باستثناء الرّحلات التّالية الّتي تمّ إلغاؤها”.

سياسياً، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي ووفد ضمّ رؤساء بلديات المنطقة، وتناول البحث الوضع الأمني في المنطقة ومعاناة الأهالي جراء العدوان الإسرائيلي على القرى والبلدات، إضافة الى بعض المطالب الخدمية الملحة. وفي خلال اللقاء نوّه رئيس الحكومة بصمود الأهالي في أرضهم رغم كل الصعوبات التي يعانون. وشدّد على أن الحكومة تقوم بكل الاتصالات الديبلوماسية والسياسية لمعالجة الأوضاع الراهنة ووقف العدوان الإسرائيلي، وبالتوازي فانها تقوم بإعداد خطة عملانية للطوارئ في حال حصول اي مستجدات. وأمل “أن تنجح الضغوط التي تمارس على العدو الإسرائيلي في وقف العدوان على غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي اللبنانية”.

ديبلوماسياً، أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب الذي التقى عدداً من السفراء أمس، في الخارجية الى أنني “عبرت لسفراء دول النروج، الدنمارك، فنلندا، السويد وكندا عن قلق لبنان العميق إزاء استمرار العدوان على غزة لليوم الرابع عشر، وطلبت تدخّل دولهم من خلال الضغط على “إسرائيل” لوقف التصعيد”.

وأكد أن “تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف لن تسلم منه الدول الغربية”. ولفت خلال لقائه السفير البلجيكي في لبنان كوين فرفاك الى ان “اذا أصيب الشرق الاوسط بالبرد فستنتقل العدوى الى أوروبا”. وفي حديث لشبكة “سي. ان. ان” قال بوحبيب “لا نريد الحرب، ولكن ما يحدث في غزة سيحدّد كيف تسير الامور في المنطقة”.

وتواصل الحجّ الديبلوماسي الغربي الى لبنان، فقد جالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على المسؤولين وقد التقت بوحبيب في وزارة الخارجية. وقال الوزير بوحبيب: “اتفقت مع وزيرة خارجية المانيا على أن حل الدولتين هو المدخل لمعالجة أسباب النزاع الحقيقي في غزة. نعوّل على تأثير ألمانيا في أوروبا والعالم وما خبرته من ويلات الحرب لوقف فوري لإطلاق النار والسماح لقوافل الإغاثة بدخول القطاع”. أضاف: “نحذّر من تداعيات هذا الصراع ليس فقط على أمن منطقتنا بل أيضاً”، على أمن أوروباً خصوصاً والعالم عموماً. ومن الخارجية انتقلت بيربوك الى السراي حيث استقبلها الرئيس نجيب ميقاتي.

المصدر: صحف