إنقطاع الإنترنت بشكل كامل شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 21 2023 - 05:10

إنقطاع الإنترنت بشكل كامل شمال قطاع غزة

منذ 2 ساعة 21 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة