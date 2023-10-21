وزارة الداخلية بغزة: 14 شهيدا وعدد من الإصابات جراء قصف طيران العدو لمنزل في منطقة جباليا البلد شمالي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 21 2023 - 03:38

وزارة الداخلية بغزة: 14 شهيدا وعدد من الإصابات جراء قصف طيران العدو لمنزل في منطقة جباليا البلد شمالي القطاع

منذ 1 ساعة 21 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة