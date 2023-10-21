مراسل المنار: الاحتلال يستهدف عدة منازل مأهولة على بعد ‫امتار من مستشفى القدس في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 02:08

مراسل المنار: الاحتلال يستهدف عدة منازل مأهولة على بعد ‫امتار من مستشفى القدس في قطاع غزة

منذ 23 mins 21 October، 2023
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