غارة إسرائيلية ثانية تطال أطراف بلدة عيتا الشعب الحدودية جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 02:06

غارة إسرائيلية ثانية تطال أطراف بلدة عيتا الشعب الحدودية جنوب لبنان

منذ 34 mins 21 October، 2023
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