بالفيديو والصور | المقاومة الإسلامية تستهدف وسائط جمع حربي في عدد من مواقع جيش العدو

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، أنه ورداً على إستهداف الصحافيين والإعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد يوم ‏أمس الخميس، وأدى إلى إستشهاد الشاب عبدالله ربيع البقاعي، قام مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بإستهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ ‏المناسبة، وأوقعوا فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح.

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، مشاهد عملية إستهداف وسائط جمع حربي في عدد من مواقع جيش العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

كما هاجم مجاهدو المقاومة يوم الجمعة تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة، وكذلك مواقع جيش العدو الإسرائيلي في: بركة ريشا، راميا، و‏هرمون بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة.‏

كما استهدف المجاهدون موقع العاصي بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة، وكذلك مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، وهي : الرمثة، زبدين، ‏الرادار، رويسات القرن ورويسات العلم، بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة.

المصدر: الاعلام الحربي