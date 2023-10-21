مراسل المنار: غارات اسرائيلية مكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة وسقوط عدد من الشهداء باستهداف منازل المواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 00:36

مراسل المنار: غارات اسرائيلية مكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة وسقوط عدد من الشهداء باستهداف منازل المواطنين

منذ 53 mins 20 October، 2023
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