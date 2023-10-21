الصليب الأحمر الدولي: المستشفيات في غزة على وشك الانهيار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 00:34

الصليب الأحمر الدولي: المستشفيات في غزة على وشك الانهيار

منذ 1 ساعة 20 October، 2023
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