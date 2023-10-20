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October 20 2023 - 23:00

تقرير مصور| طوفان بشري في اليمن تضامنا مع فلسطين

منذ 1 ساعة 20 October، 2023
اليمن - عربي وإقليمي

حشود ضخمة خرجت في مناطق اليمن تضامنا ووقوفا مع غزة وكل فلسطين.

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