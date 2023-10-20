كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين وتحقيق إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 23:04

كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين وتحقيق إصابات مباشرة

منذ 42 mins 20 October، 2023
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