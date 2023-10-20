مراسل المنار: وتيرة القصف انخفضت في مدينة غزة وجنوبها وتهديدات من قبل جيش الاحتلال لمشفى القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 23:04

مراسل المنار: وتيرة القصف انخفضت في مدينة غزة وجنوبها وتهديدات من قبل جيش الاحتلال لمشفى القدس

منذ 1 ساعة 20 October، 2023
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