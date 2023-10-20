قطاع غزة يقاوم الاجرام والحصار والتهجير

اعلنت وزارةُ الصحة في غزة ارتفاعَ عددِ شهداءِ العدوانِ المستمرِ على القطاع منذُ اسبوعينِ إلى 4137 شهيداً وأكثرَ من 13 ألفَ مصابٍ وأكثرَ من ألفِ مفقودٍ غالبيتُهم من الأطفال.

ووسّع الإحتلالُ عدوانَه على الأحياءِ السكنيةِ في غزة ودمرت طائراتُه الحربيةُ مجمعاتِ مدينةِ الزهراء التي تضمُ اكثرَ من مئتينِ وسبعينَ شِقةً مُهجرةً الالافَ من سكانها الى مناطقَ اخرى.

وواصلت المقاومة الفلسطينية عملياتها واطلاق الصواريخ على المستوطنات والمدن رغم القصف العنيف. وتوالت الرشقات على غلاف غزة الذي بات شبه خال من المستوطنين وقصفت اسدود وعسقلان وسديروت وغيرها اضافة لتجمعات لجنود العدو.

ورغم الدمار الذي خلفه العدوان الاجرامي في احياء واسعة من قطاع غزة ، الا ان صمود الاهالي الحق الخيبة بالمخطط الصهيوني لتهجيرهم.

وعاينت كاميرا المنار آثارَ القصفِ الصِهيونيِّ على كنيسةِ الرُّومِ الاُرثوذوكس التي احتَمَى فيها عشراتُ النازحينَ الفلسطينيّين، ما أَدّى اِلى وقوعِ شهداءَ وجَرحى.

ويتمادى الاحتلالُ في استهدافِ دُورِ العبادةِ في غزة ومسحِ ارثٍ دينيٍ تاريخي كبير.