كتائب القسام: أطلقنا سراح محتجزتين أميركيتين لدواع انسانية بوساطة قطرية ولنثبت للأميركيين أن ادعاءات بايدن وإدارته كاذبة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 20:00

كتائب القسام: أطلقنا سراح محتجزتين أميركيتين لدواع انسانية بوساطة قطرية ولنثبت للأميركيين أن ادعاءات بايدن وإدارته كاذبة

منذ 8 mins 20 October، 2023
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