إعلام العدو: تسلل طائرات مسيرة من لبنان والطلب من سكان اصبع الجليل التزام منازلهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 21:32

إعلام العدو: تسلل طائرات مسيرة من لبنان والطلب من سكان اصبع الجليل التزام منازلهم

منذ 27 mins 20 October، 2023
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