العفو الدولية: نتائج تحقيق المنظمة في الهجمات الإسرائيلية خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 18:30

العفو الدولية: نتائج تحقيق المنظمة في الهجمات الإسرائيلية خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي

منذ 19 mins 20 October، 2023
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