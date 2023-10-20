منظمة العفو الدولية: يجب التحقيق في هجمات “إسرائيل” على غزة باعتبارها جرائم حرب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 18:28

منظمة العفو الدولية: يجب التحقيق في هجمات “إسرائيل” على غزة باعتبارها جرائم حرب

منذ 19 mins 20 October، 2023
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