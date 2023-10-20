مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يطلق قنابل دخانية شمال موقع بركة ريشا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 16:58

مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يطلق قنابل دخانية شمال موقع بركة ريشا

منذ 7 mins 20 October، 2023
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