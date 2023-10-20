المقاومة الإسلامية: استهدفنا 5 مواقع للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 16:56

المقاومة الإسلامية: استهدفنا 5 مواقع للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة

منذ 18 mins 20 October، 2023
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