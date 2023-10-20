ترقبوا بعد قليل مشاهد عملية إستهداف المقاومة الإسلامية نقطة تأمين تابعة لجيش العدو الاسرائيلي في مستعمرة المنارة بالصواريخ الموجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 00:06

ترقبوا بعد قليل مشاهد عملية إستهداف المقاومة الإسلامية نقطة تأمين تابعة لجيش العدو الاسرائيلي في مستعمرة المنارة بالصواريخ الموجهة

منذ 12 mins 19 October، 2023
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