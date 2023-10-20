حافلات محملة بالعراقيين تزحف نحو الحدود الأردنية الفلسطينية للمشاركة في المسيرة التي ستنظم غداً الجمعة نصرة لغزة ومقاومتها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 20 2023 - 00:08

حافلات محملة بالعراقيين تزحف نحو الحدود الأردنية الفلسطينية للمشاركة في المسيرة التي ستنظم غداً الجمعة نصرة لغزة ومقاومتها

منذ 20 mins 19 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة