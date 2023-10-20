إذاعة جيش الاحتلال: حوالي 5 صواريخ أطلقت من اليمن تجاه “اسرائيل” واعترضتها البارجة الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 00:08

إذاعة جيش الاحتلال: حوالي 5 صواريخ أطلقت من اليمن تجاه “اسرائيل” واعترضتها البارجة الأمريكية

منذ 25 mins 19 October، 2023
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