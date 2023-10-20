هنية: يجب ان نتحرك بقوة وبشجاعة وان نفرض المعادلات ولا يجوز ان نترك هذا العدو يستبيح القدس والاقصى ودماء شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 00:08

هنية: يجب ان نتحرك بقوة وبشجاعة وان نفرض المعادلات ولا يجوز ان نترك هذا العدو يستبيح القدس والاقصى ودماء شعبنا

منذ 53 mins 19 October، 2023
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