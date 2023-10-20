هنية: ندعو جماهير شعبنا وامتنا للنفير العام غدا الجمعة تحت عنوان “ليتوقف العدوان على غزة” ولا للتهجير او الوطن البديل – موقع قناة المنار – لبنان
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هنية: ندعو جماهير شعبنا وامتنا للنفير العام غدا الجمعة تحت عنوان “ليتوقف العدوان على غزة” ولا للتهجير او الوطن البديل
منذ 53 mins
19 October، 2023
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