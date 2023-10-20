هنية: طالبنا الجميع بضرورة إيصال المساعدات الى أهلنا في غزة لانها بكارثة إنسانية بسبب الوحشية الصهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
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قناة المنار
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October 20 2023 - 00:08

هنية: طالبنا الجميع بضرورة إيصال المساعدات الى أهلنا في غزة لانها بكارثة إنسانية بسبب الوحشية الصهيونية

منذ 53 mins 19 October، 2023
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