‫رشقات صواريخ تنطلق من قطاع غزة وصفارات الانذار تدوي في ‫مستوطنات الغلاف – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 18:02

‫رشقات صواريخ تنطلق من قطاع غزة وصفارات الانذار تدوي في ‫مستوطنات الغلاف

منذ 18 mins 19 October، 2023
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