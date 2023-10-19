‫اعلام العدو يتحدث عن دوي انفجارات في كريات شمونة بالتزامن ‫مع دوي صفارات الانذار في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 19 2023 - 18:02

‫اعلام العدو يتحدث عن دوي انفجارات في كريات شمونة بالتزامن ‫مع دوي صفارات الانذار في غلاف غزة

منذ 16 mins 19 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة